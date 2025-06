Geplatzter Lkw-Reifen führt zu Böschungsbrand

Am Freitagmittag löste ein geplatzter Lkw-Reifen einen Böschungsbrand an der Autobahn bei Crailsheim aus. Der Funkenschlag steckte Teile des Grünstreifens in Brand.

Trockenheit und Hitze erhöhen das Brandrisiko – auch an der Autobahn. Wie die Polizei heute mitteilt, hat ein geplatzter Reifen am Freitagnachmittag bei Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) einen Böschungsbrand ausgelöst. Funkenschlag löst Böschungsbrand aus Laut Polizei war der Lkw gegen 14 Uhr auf der A6 unterwegs. Zwischen Kirchberg an der Jagst und Crailsheim platzte wegen eines technischen Defekts ein Reifen. Daraufhin löste sich die Reifenkarkasse des Fahrzeugs. Der 51-jährige Lkw-Fahrer bemerkte den Vorfall erst einige Kilometer später durch Funkenschlag, so die Polizei. Er lenkte das Fahrzeug dann auf den nächsten Autobahnparkplatz. Durch den Funkenschlag gerieten entlang der Autobahn allerdings bereits 400 Quadratmeter der Böschung in Brand. Die Feuerwehren Crailsheim und Satteldorf waren mit fünf Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften vor Ort und konnten den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Social-Media-Beitrag auf Instagram der Feuerwehr Satteldorf zum Einsatz Aktuell hohe Waldbrandgefahr Wenig Regen, steigende Temperaturen und viel Sonnenschein führen gerade zu einer grundsätzlich erhöhten Waldbrandgefahr in der Region. Laut dem Deutschen Wetterdienst sei damit an diesem Wochenende vor allem im Main-Tauber-Kreis und Hohenlohekreis zu rechnen. In Öhringen könnte die Waldbrandgefahr auf die Stufe vier steigen. Das ist die zweithöchste Stufe der Skala. In Niederstetten (Main-Tauber-Kreis) rechnet der Deutsche Wetterdienst sogar mit der höchsten Warnstufe fünf. Damit ist das Grillen im Wald und in Waldnähe verboten. Auch auf ausgewiesenen Grillplätzen kann das Grillen bei den Waldbrandgefahrenstufen vier und fünf untersagt sein.