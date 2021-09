Genossenschaftskellerei Heilbronn verzeichnet leichtes Minus

per Mail teilen

Die Heilbronner Genossenschaftskellerei ist nach eigenen Angaben vergleichsweise gut durch die Pandemie gekommen. Es habe lediglich ein kleines Absatzminus von 2,8 Prozent gegeben, sagte Geschäftsführer Rainer Weber. Man habe die Verluste, die es an einigen Stellen gegeben hat, gut dadurch ausgleichen können, dass man verschiedene Vertriebskanäle nutze. So habe sich das Geschäft beispielsweise im Onlineshop nach Angaben der Genossenschaftskellerei verdoppelt. Auch im Endkunden-Bereich hätten starke Kundenbeziehungen zu einem Plus geführt. Es gab aber auch Rückgänge, wie beispielsweise beim Getränkefachhandel. Das erklärt sich Weber damit, dass coronabedingt fast alle Weinfeste und Veranstaltungen abgesagt werden mussten.