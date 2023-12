Ehrenamtliche für genossenschaftliches Seniorenzentrum in Niedernhall gesucht

Ein Seniorenzentrum in Eigenregie, ohne großen externen Investor, so der Plan. Viele Bürgerinnen und Bürger wollen investieren, rund 17 auch ehrenamtlich helfen.

Seit gut einem Jahr ist die Idee, in Niedernhall (Hohenlohekreis) ein genossenschaftliches Seniorenzentrum im Ort zu bauen, im Raum. Seitdem hat das Projekt viele Unterstützer gefunden, über hundert Menschen haben Interesse gezeigt, eigenes Geld zu investieren. Einige wollen sich darüber hinaus auch persönlich bei dem Zukunftsprojekt einbringen und interessieren sich für ein Ehrenamt in der künftigen Genossenschaft. Was das bedeutet, lernen die Interessenten am Donnerstag. Aufgaben gibt es viele, sowie Rechte und Pflichten in einem Aufsichtsrats- oder Vorstandsposten. Unterstützt wird das Projekt von einer Expertin des Verbandes der Energiegenossenschaften.





Millionenprojekt in Eigenregie

Die Planungen für das Seniorenzentrum belaufen sich auf rund acht Millionen Euro. Geplant sind 45 Plätze, Tagespflege und betreutes Wohnen. Stemmen wollen die Niedernhaller das Projekt jedoch selbst, so der Plan von Bürgermeister Achim Beck (parteilos). Bei früheren Informationsveranstaltungen war das Interesse bereits groß. Pläne für das Vorhaben sind auch bereits vorhanden. Der ASB soll das Seniorenheim später betreiben, die Miete fließt zurück an die Genossenschaftsmitglieder.