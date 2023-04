Viele Besucher beim Genießermarkt in Niederstetten

per Mail teilen

Über zwei Tage lang haben Feinkostproduzenten aus der Region ihre Produkte auf dem Genießermarkt in Niederstetten präsentiert. Bei freiem Eintritt kamen die Menschen aus Nah und Fern.

Bei angenehmem Frühlingswetter sind viele Besucherinnen und Besucher zum Genießermarkt nach Niederstetten gekommen. Die Organisatorin Heidi Mädel ist sehr zufrieden.

Am Samstag seien es zwar nicht ganz so viele Besucherinnen und Besucher wie 2019 gewesen, aber am Sonntag sei der Zuspruch überwältigend gewesen. Das Gelände rund um die Alte Turnhalle und der Hofgarten war sehr gut besucht.

Aussteller beim Genießermarkt in Niederstetten (Main-Tauber-Kreis) SWR

42 Selbstvermarkter haben ihre Produkte präsentiert

Nach coronabedingter Pause war der siebte Genießermarkt in Niederstetten am Samstag gestartet. Es seien 42 Aussteller gewesen, die ihre Produkte selber herstellen, so Heidi Mädel. Veranstalter des Genießermarktes sind Stadt und Gewerbeverein aus Niederstetten.