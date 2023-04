Genießermarkt in Niederstetten ist zurück

In Niederstetten findet am Wochenende nach einer längeren Corona-Pause der siebte Genießermarkt statt. Von Kochbüchern bis Feinkost ist den Besucherinnen und Besuchern einiges geboten.

Nach coronabedingter Pause startet am Samstag wieder der Genießermarkt in Niederstetten (Main-Tauber-Kreis). Zwei Tage lang, jeweils von 11:45 Uhr bis 18 Uhr, präsentieren Feinkostproduzenten aus der Region ihre Produkte, erklärt die Organisatorin, Heidi Maedel. Der Markt findet zum siebten Mal statt.

Genuss boomt

Der Genießermarkt sei weit über den Main-Tauber-Kreis hinaus bekannt, viele Besucherinnen und Besucher kämen extra für den Markt ins Vorbachtal, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung der Veranstalter. Und mit seiner Feinkostthematik trifft der Markt den Zahn der Zeit: Denn das Thema Genuss boomt. Kochbücher und -zeitschriften, Gourmetessen, "Slow Food", Bio-Lebensmittel - all das und noch mehr finden die Besucherinnen und Besucher am Wochenende in Niederstetten, so Heidi Maedel.

"Wir haben 42 Aussteller und das sind alles Selbstvermarkter, die ihre Produkte selbst herstellen. Also keine Zukäufe."

"Genießermarktparty" am Samstag

Die Region stehe für hohe Qualität und habe eine Reihe von erfahrenen Erzeugern und ambitionierten Direktvermarktern hervorgebracht, heißt es. Diesen wolle man mit dem Genießermarkt eine repräsentative und öffentlichkeitswirksame Plattform bieten, erklärt Maedel die Idee hinter dem Genießermarkt. 42 Aussteller, Erzeuger und Feinkosthändler werden auf dem Markt erwartet. Am Samstagabend gibt es außerdem noch Live-Musik bei der "Genießermarktparty" ab 20 Uhr.

Dennoch, so Maedel, so viele Aussteller zu finden, sei schwierig gewesen. Auch die Direktvermarkter hätten mit Personalnot zu kämpfen, hinzu kämen steigende Kosten und damit auch steigende Preise.