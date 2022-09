Audi: Streit um Gendersprache geht in neue Runde

per Mail teilen

Der VW-Manager, der auch mit Audi-Kollegen zusammenarbeitet, hat Berufung eingelegt. Damit geht der Rechtsstreit in die nächste Instanz.

Der Streit um die gendergerechte Sprache bei der Audi AG mit einem Werk in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) geht in die nächste Instanz. Wie es am Donnerstag hieß, hat der unterlegene Kläger jetzt Berufung gegen das Urteil eingelegt.

Der VW-Manager arbeitet auch mit Audi-Kollegen zusammen. Er hatte sich durch das Gendern in seinen allgemeinen Persönlichkeitsrechten verletzt gefühlt, das sah das Landgericht Ingolstadt anders. Der unterlegene Kläger hatte schon im Juli angekündigt, womöglich weitere Rechtsmittel einzulegen.

Audi hatte im März 2021 eine Richtlinie - den Leitfaden "zur besseren Sichtbarkeit geschlechtlicher Vielfalt" - mit der Vorgabe erlassen, die Mitarbeitenden in geschlechtersensibler Sprache anzusprechen.