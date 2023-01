#OutinChurch - vor genau einem Jahr hatten Mitarbeitende in der Katholischen Kirche ihr gemeinsames CominOut, vielleicht erinnern Sie sich. Das Thema ist brenndender denn je – denn auch das kirchliche Arbeitsrecht wurde jetzt größtenteils in den deutschen Diözesen geändert. Das heißt: Das Beziehungsleben der Mitarbeitenden ist Privatsache – so auch in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Und die hat jetzt auch eine Broschüre rausgebracht „Gendersensible Sprache“. SWR4-Reporterin Ulrike Schirmer über das „Gendern in der Kirche“.