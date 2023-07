Klage gegen Gendern bei Audi abgewiesen

Die Klage gegen die Gender-Sprache bei Audi ist endgültig gescheitert. Das Oberlandesgericht München hat am Montag die Berufung gegen ein früheres Urteil zurückgewiesen.

Das Oberlandesgericht München hat die Klage gegen das Gendern beim Autobauer Audi mit einem Sitz in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) zurückgewiesen, weil sie laut Gericht keine Aussicht auf Erfolg hat. Es gebe kein Recht der Gender-Gegner, in Ruhe gelassen zu werden, so die Richter wörtlich in ihrer Begründung.

VW-Mitarbeiter störte Gendern bei Audi

Ein VW-Mitarbeiter hatte sich bei der Zusammenarbeit mit Audi-Kolleginnen und Kollegen an der geschlechtergerechten Sprache gestört und war vor Gericht gezogen. Laut Leitfaden bei Audi werden beispielsweise Mitarbeitende auch als "Mitarbeiter_innen" bezeichnet.

Der Prozess war bundesweit beachtet worden, weil sich auch andere Unternehmen an ähnliche Richtlinien halten.