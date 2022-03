Viele Kondolenzbuch-Eintragungen zum Tod von GEMÜ-Gründer Fritz Müller

Zum Tod des GEMÜ-Gründers Fritz Müller haben auf der Internetseite des Unternehmens viele Menschen kondoliert. Der Firmengründer des Ingelfinger Ventilherstellers ist im Alter von 82 Jahren verstorben.

Ganz private Nachrichten, aber auch langjährige Partner und Wegbegleiter der Firma GEMÜ nehmen digital von Fritz Müller Abschied. Ein herzensguter Mensch sei er gewesen, ein Freund, aber auch ein verlässlicher Chef, heißt es in den Nachrichten. Am 2. Januar 2022 wäre Fritz Müller 83 Jahre alt geworden. Er ist bereits am 1. Dezember nach längerer Krankheit verstorben.

Visionär und Tüftler

Er war ein Visionär und Tüftler, so würdigt ihn das Unternehmen, das er 1964 gegründet hatte - die "GEMÜ - Gebrüder Müller Apparatebau" in Ingelfingen (Hohenlohekreis). Der gelernte Feinmechaniker leitete in der Welt der Ventile einen Paradigmenwechsel ein: Er fertigte Ventile aus Kunststoff statt aus Metall.

Heute beschäftigt die GEMÜ-Gruppe nach eigenen Angaben weltweit mehr als 2.100 Mitarbeitende, davon rund 1.200 an den deutschen Standorten in Ingelfingen-Criesbach, Waldzimmern sowie im Gewerbepark Hohenlohe.

Seit 2011 wird das Unternehmen in zweiter Generation von Gert Müller als geschäftsführendem Gesellschafter gemeinsam mit seinem Cousin Stephan Müller geführt.

Der GEMÜ-Hauptsitz in Ingelfingen-Criesbach Pressestelle GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG

Chef der alten Schule

Er sei ein "Chef alter Schule", gewesen, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Viele Mitarbeitende kannten ihn noch persönlich. Auch wenn sich Fritz Müller im Jahr 2013 aus dem operativen Geschäft zurückgezogen hatte, blieb er GEMÜ stets eng verbunden.

Und auch in seiner Heimatstadt Ingelfingen hat Fritz Müller viele Spuren hinterlassen. So hat er beispielsweise mit dem Torwächterhaus in Ingelfingen und der Villa Schüssler in Künzelsau besondere Bauwerke mit jahrhundertelanger Geschichte erhalten.

Auch der Stadt Niedernhall hat Fritz Müller mit dem Salzsiederbrunnen im Jahr 2012 ein ganz besonderes Denkmal gespendet.

Mehrfach ausgezeichnet

Fritz Müller wurde außerdem für sein unternehmerisches und soziales Engagement mehrfach ausgezeichnet und war Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande, Träger der Wirtschaftsmedaille des Landes Baden-Württemberg sowie Ehrenbürger der Stadt Ingelfingen.