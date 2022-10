Einmalzahlung und Gaspreisbremse: Gemischte Reaktionen

In Heilbronn reagieren Verbraucherinnen und Verbraucher gemischt auf neue Entlastungspläne in Sachen Gaspreise - bei der Industrie ist man positiv gestimmt.

Die vom Bund eingesetzte Expertenkommission empfiehlt zwei Stufen bei der Entlastung: Die Gas-Abschläge für Dezember soll der Staat demnach komplett übernehmen. Ab März 2023 soll dann eine Preisbremse folgen. Sowohl private als auch gewerbliche Gas- und Fernwärmekunden werden berücksichtigt.

Gemischte Reaktion in der Bevölkerung

Bei einer nicht-repräsentativen Umfrage in der Heilbronner Innenstadt fragt sich ein Passant, ob die Maßnahme überhaupt entlastet - seine Miete sei um das anderthalbfache gestiegen. Eine Frau meint, sie selbst würden die aktuellen Preise nicht in den Ruin treiben. Sie fragt sich daher, ob es nicht sinnvoller wäre, diejenigen stärker zu entlasten, die finanziell schwächer dastehen. Ein anderer Mann lobt die Maßnahme als Schritt in die richtige Richtung.

Industrie reagiert positiv auf geplante Entlastung

Anders sieht es in der Industrie aus. Andreas Lukesch von der Industrie und Handelskammer Heilbronn-Franken ist froh, dass es eine schnelle, unbürokratische Hilfe gibt und dass Wirtschaftsunternehmen berücksichtigt werden. Wichtiger als die Einmalzahlung im Dezember sei Schritt zwei der Pläne. Die Kommission habe erkannt, dass die Unternehmen schnelle Hilfe benötigen. Dennoch warte man den Schlussbericht der Kommission ab und was die Politik dann entscheidet. In Sachen Strom aber werde auch noch eine Entlastung kommen müssen, so Lukesch.