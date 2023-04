per Mail teilen

In Külsheim im Main-Tauber-Kreis soll eine neue Gemeinschaftsunterkunft zum 15. April bezugsfertig sein, teilte der Kreis mit. 120 Menschen sollen dort unterkommen.

Ein früheres Kasernengebäude in Külsheim (Main-Tauber-Kreis) wird zur Gemeinschaftsunterkunft umgebaut, zum 15. April sollen die ersten Personen einziehen können. Der Landkreis mietet das Gebäude von der Stadt Külsheim vorerst für fünf Jahre.

In 42 Zimmern stehen 120 Betten bereit, auch Familienzimmer sind vorgesehen. Im Erdgeschoss gebe es Zimmer für gehbehinderte Personen. Als Ansprechpartner für Geflüchtete werde regelmäßig ein Sozialarbeiter vor Ort sein, zudem gebe es Einkaufsmöglichkeiten und öffentliche Verkehrsmittel in der Nähe, so das Landratsamt Main-Tauber-Kreis.

Besichtigung eines der künftigen Vierbettzimmer in der neuen Gemeinschaftsunterkunft Külsheim (von links): Sozialdezernentin Elisabeth Krug, Wolfgang Kuhnhäuser von der Wohnheimverwaltung, Amtsleiter Mathias Gruhl, Landrat Christoph Schauder (CDU) und Bürgermeister Thomas Schreglmann (CDU). Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Markus Moll

Mit der neuen Unterkunft stehen dann rund 870 Plätze in elf Unterkünften im Main-Tauber-Kreis zur Verfügung, heißt es in einer Mitteilung des Kreises. Allerdings werde es immer schwieriger, neue Unterkünfte bereitzustellen.