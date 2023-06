Weiter kommen viele Menschen aus der Ukraine oder aus anderen Ländern auch nach Heilbronn-Franken. In Bad Mergentheim wird eine neue Unterkunft bald fertig.

In Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) steht die Gemeinschaftsunterkunft kurz vor der Fertigstellung. In die Generalsanierung des kreiseigenen Gebäudes sind über 5 Millionen Euro investiert worden.

In dem dreistöckigen Gebäude in der Innenstadt können nun in Kürze bis zu 130 geflüchtete Menschen untergebracht werden, heißt es. Der Landrat des Main-Tauber-Kreises, Christoph Schauder, verwies auf den weiter anhaltenden Zugang von Flüchtlingen aus der Ukraine und anderen Ländern. Die Platzkapazitäten müssten deshalb dringend weiter ausgebaut werden.

Deutlicher Anstieg der Zahlen

Kamen im vergangenen Jahr bis Mai insgesamt rund 200 Asylsuchende in den Landkreis, stieg die Zahl für den gleichen Zeitraum in diesem Jahr auf 335. Dies entspricht dem landesweiten Anstieg von knapp 70 Prozent. Mit der neuen Gemeinschaftsunterkunft in Bad Mergentheim stehen im Main-Tauber-Kreis jetzt 950 Plätze in insgesamt 13 Unterkünften zur Verfügung.