Kommunalpolitiker aus der Region Heilbronn-Franken sowie der Heilbronner Polizeipräsident haben jetzt vor dem Osterfest in einem gemeinsamen Appell alle Bürger aufgerufen, weiter besonnen zu bleiben.

Denn eines sei klar: Dieses Osterfest werde auch in der Region in diesem Jahr anders gefeiert werden, heißt es. Der Heilbronner Oberbürgermeister Harry Mergel, die Landräte der Kreise Heilbronn, Main-Tauber und Hohenlohe, Detlef Piepenburg, Reinhard Frank und Matthias Neth, sind sich einig. Sie appellieren an die Bürger: "Bleiben Sie bitte zuhause, auch wenn es schwerfällt."

Bisher sei man auf dem richtigen Weg

Man sei auf dem richtigen Weg, jetzt gelte es, ihn gemeinsam bis zum Ende zu gehen. Dem schließt sich auch Heilbronns Polizeipräsident Hans Becker an. Es falle allen schwer, gerade an Ostern auf Gewohnheiten mit der Familie zu verzichten, heißt es in dem Appell. Es müsse aber jeder dazu beitragen, der Corona-Pandemie Herr zu werden.

Hygieneempfehlungen sollen eingehalten werden

Dazu sollten die bekannten Hygienempfehlungen eingehalten werden: in die Armbeuge husten, Abstand halten und Mundschutz tragen, auch selbst gemachten - zum Eigenschutz. Dass die geltenden Einschränkungen sehr diskutiert werden, sei verständlich, heißt es bei den Amtsträgern aus Heilbronn-Franken. Sie gelten bis nach Ostern. Wie es danach weitergehe, hänge von allen ab, heißt es abschließend in dem gemeinsamen Appell.