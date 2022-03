Urban Gardening: Gemeinsam Gärtnern in Heilbronn

Die Stadt Heilbronn stellt eine über 100 Quadratmeter große Fläche für gemeinsames Gärtnern an der Schmollerstraße zur Verfügung. Es soll ein großer Gemeinschaftsgarten werden, in dem interessierte Hobby-Gärtner zusammen die über 100 Quadratmeter gestalten wollen. Erste Vorarbeiten hat das Heilbronner Grünflächenamt bereits gemacht. In dem Gemeinschaftsgarten können beispielsweise Obst, Gemüse oder Blühpflanzen angebaut werden, so das Heilbronner Grünflächenamt. Durch das sogenannte "Urban Gardening" sollen im Quartier Südbahnhof eine zusätzliche grüne Oase, wie auch ein lebendiger Begegnungsort für Menschen entstehen, so die Stadt. Interessierte können sich bei der Quartiersmanagerin Gia-Buu Nguyen melden.