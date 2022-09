Gaspreiserhöhung - Verbraucher sind geschockt

Nicht nur die Ankündigungen neuer Abschlagszahlung bereiten den Menschen gerade große Sorgen. Die Kosten steigen. Der Gemeindetag fordert deshalb finanzielle Unterstützung.

Aus bisher 258 Euro könnten zum 1. Dezember beispielsweise 564 Euro werden: Die Ankündigungen neuer Abschlagszahlung in Heilbronn treibt so manch einem die Schweißperlen auf die Stirn. Finanzielle Hilfe ist vonnöten, heißt es etwa beim Gemeindetag Baden-Württemberg während einer Sitzung am Mittwochnachmittag in Sinsheim.

Sozialer Zusammenhalt in Gefahr

Der erste Vizepräsident und Oberbürgermeister von Eppingen (Kreis Heilbronn), Klaus Holaschke, sieht den sozialen Zusammenhalt zunehmend in Gefahr. Man dürfe nicht nur diejenigen im Blick haben, die zurecht Unterstützung vom Staat bekommen, sondern auch jene, die zum ersten Mal in die Situation kommen, ihre Energiekosten nicht mehr bezahlen zu können, sagte Holaschke im SWR.

ebm-papst schüttet Sonderzahlung aus

Unterdessen hat unter anderem der Mulfinger Ventilatoren-Hersteller ebm-papst angekündigt, seine Beschäftigten finanziell in der Krise zu unterstützen. So soll jeder eine Sonderzahlung in Höhe von 500 Euro erhalten, damit die steigenden Lebenshaltungskosten bewältigt werden könnten.

Das Geld gehe an die Mitarbeitenden aller deutschen Standorte, das sind rund 6.000 Mitarbeitende. Die rund 300 Auszubildenden erhalten jeweils 150 Euro, so das Unternehmen. Die Auszahlung erfolgt voraussichtlich im Oktober.