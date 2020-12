Der Heilbronner Gemeinderat will am Nachmittag den Ersten Bürgermeister neu wählen. Amtsinhaber Martin Diepgen bewirbt sich um eine weitere Amtszeit. Seine Wiederwahl gilt als sicher. Zwei weitere Kandidaten haben ihre Bewerbungen im Vorfeld zurückgezogen, so dass er der einzige Bewerber ist. Als Erster Bürgermeister ist er für die Finanzen zuständig. Vor seiner Wahl vor acht Jahren saß er für die CDU im Heilbronner Gemeinderat und war Leiter der Heilbronner Arbeitsagentur. Außerdem will der Gemeinderat die Schulen der Stadt ans Breitbandnetz anschließen und dafür die Arbeiten vergeben. Dazu will der Gemeinderat darüber entscheiden, wer als nächstes im neuen Stadtteil Neckarbogen bauen darf.