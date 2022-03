Gemeinderat Neckarsulm debattiert die Zukunft des AQUAtolls

In Neckarsulm (Kreis Heilbronn) berät der Gemeinderat am Montagabend über die Zukunft des Freizeitbads AQUAtoll. Einige Bürger kämpfen für eine Renovierung.

Drei Szenarien stehen im Raum. In einem ersten Schritt soll am 28. April darüber entschieden werden, ob das AQUAtoll abgerissen oder saniert wird. Eine Sanierung würde den Unterlagen nach mit rund 37,5 Millionen Euro zu Buche schlagen. Die Bäder in den Stadtteilen Obereisesheim und Amorbach würden wegfallen.

Kommunale Bäderlandschaft

Sollten sich die Räte für einen Abriss entscheiden, müsste ab Mai entschieden werden, ob es einen Neubau geben soll oder nicht. Im Fall eines "Nein" könnten die Bäder in Obereisesheim und Amorbach renoviert werden. Diese Variante bezeichnen die Planer als "Kommunale Bäderlandschaft". Die Kosten werden auf 9,1 Millionen Euro geschätzt.

Neubau für 25 Millionen Euro - Das "Wilfenseebad"

Sollte sich der Rat für einen Neubau entscheiden, ist noch unklar, wo genau dieser entstehen könnte. Bei den Kosten geht es um rund 25 Millionen Euro. Die Bäder in Obereisesheim und Amorbach würden dichtgemacht.

Unklar ist, welchen Charakter das neue "Wilfenseebad" haben soll. Heiko Schulz fürchtet, dass es sich nicht mehr um ein Familienbad, wie das jetzige AQUAtoll handeln könnte. Er hat eine Petition für den Erhalt und die Renovierung gestartet.

Heiko Schulz - Kämpft für den Erhalt und die Renovierung des Aquatolls privat

Vorwurf: Die Stadt habe das AQUAtoll vergammeln lassen

Heiko Schulz war lange Jahre für die DLRG im AQUAtoll tätig. Er wirft der Stadtverwaltung vor, zu sehr gespart zu haben. Bei den Revisionen sei nur Kosmetik betrieben worden, Umkleiden gefliest oder neue Silikonfugen gezogen worden.

"Wie sonst lässt sich ein so ruinöser Zustand des Bades nach diesen wenigen Jahren erklären", so Schulz. Der ganze Untergrund sei hin. Er will am Montagabend als Zuschauer in der Sitzung in der Sporthalle der Ballei sein. Die Stadtverwaltung wies die Vorwürfe im Vorfeld zurück.