per Mail teilen

20 Jahre lang hat die Stadt Neckarsulm an einem Großprojekt geplant. Ein Gewerbegebiet sollte an die Bundesstraße 27 angeschlossen werden. Doch jetzt die große Überraschung: Das ganze Vorhaben wird gekippt.

Was hat er sich gegrämt: Seit 20 Jahren wird an einem B27-Anschluss geplant und fast ebenso lange protestiert Gärtnermeister Walter Leiensetter gegen die Pläne, wo und wie er nur kann. Denn für den Anschluss hätte er seine Flächen hergeben müssen. Doch das war nicht sein einziges Problem:

"Was mir immer mehr bewusst wird, ist dieser wahnsinnige Flächen- und Ressourcenverbrauch. Wenn jemand die Bilder der jüngsten Katastrophe vor Augen hat, dann kann er definitiv nicht mehr solche Dinge bauen."

Leiensetter sagt, er habe bestimmt schon 100.000 Euro für teure Rechtsanwälte ausgegeben, um das Projekt zu stoppen. Die Stadt Neckarsulm hat inzwischen dagegen schon mehrere Millionen in die Planungen gesteckt. Mit dem überraschenden Ergebnis: Weder Stadtverwaltung noch Gemeinderat wollen den rund 40-Millionen-Euro teuren Anschluss noch haben. Denn das hätte Rampen und eine vierspurige Zufahrtsstraße aus dem benachbarten Gewerbegebiet bedeutet.

Nicht nur Oberbürgermeister Steffen Hertwig (SPD) wurde das Vorhaben viel zu monströs. Vor einigen Jahren wäre der Anschluss noch sehr viel kleiner ausgefallen, sagt er. Doch diverse gesetzliche Anforderungen machten ihn allein vom Flächenverbrauch riesig groß.

Alle Fraktionen des Gemeinderats und Stadtverwaltung sind sich einig

Im Oktober will der Gemeinderat den Verzicht offiziell beschließen. Dazu tagte am Mittwochabend der Gemeinderat, schon vorher gingen der Oberbürgermeister und die Fraktionsvorsitzenden an die Medien. Zwei Gründe hätten zu dem Sinneswandel geführt, sagt OB Steffen Hertwig. Einmal die Corona-Pandemie.

"Es wird einen höheren Anteil an Arbeiten von Zuhause aus geben und wenn es auch nur an einzelnen Tagen in der Woche ist. Wir erwarten uns daher eine Verringerung der Verkehre. Vielleich noch nicht unmittelbar, aber sie wird eintreten."

Abkehr des Projekts als Impuls für mehr Anstrengungen gegen den Klimawandel

Nach den Überflutungen nach Starkregen will der Oberbürgermeister außerdem etwas gegen die versiegelten Flächen tun. Die Abkehr vom Anschluss soll deshalb als Impuls gegen den Klimawandel gewertet werden, sagt Hertwig.

Gärtnermeister Walter Leiensetter ist froh und überglücklich - er sagt: "So schön wie wir es hier haben, kriegen wir es nie mehr."