Heilbronner Gemeinderat entscheidet über weitreichende Klimaziele

In Öhringen (Hohenlohekreis) soll der Gemeinderat heute Abend über das Bürgerbegehren „Öhringen Klimaneutral“ entscheiden. Das Ziel: Ein Klimaaktionsplan für Öhringen, der die Stadt bis 2035 klimaneutral machen soll. Das bedeutet, dass nur noch so viel Treibhausgase erzeugt werden dürften wie auch wieder aufgenommen werden können. Die nötigen Unterschriften sind gesammelt und die Chancen auf Erfolg stehen inzwischen sehr gut, so Helmut Greb von der Bürgerinitiative. Viele Spräche mit den Fraktionen seien geführt worden. Greb glaubt, dass die Mehrheit im Gemeinderat zustimmen werde. Damit müsste die Stadt Öhringen unverzüglich ein Planungsbüro beauftragen, das einen Klimaaktionsplan zur Klimaneutralität bis 2035 erstellt.