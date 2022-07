Gemeinderat begeht BUGA-Brücke

per Mail teilen

Im Zuge der jährlichen Baustellenrundfahrt hat der Gemeinderat Heilbronn am Freitagnachmittag auch den Fortschritt der BUGA-Brücke am Hauptbahnhof begutachtet. Die Brücke ist seit ihrer Planung immer wieder in der Diskussion. Zuletzt wegen der vielen Baumängel, die die Fertigstellung der Brücke weiter verzögern. Einen Rechtsstreit gegen das österreichische Bauunternehmen hält der ehemalige Baubürgermeister Wilfried Hajek für wahrscheinlich. Bis zum Herbst soll die BUGA-Brücke fertiggestellt sein.