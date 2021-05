Der Heilbronner Gemeinderat soll am Montag die Stadtverwaltung beauftragen, den sogenannten Klimaschutz-Masterplan umzusetzen. Darin sind mehrere Ziele formuliert, um die Stadt bis zum Jahr 2050 nahezu klimaneutral zu machen. Bereits bis 2030 sollen die Treibhausgas-Emissionen um 40 Prozent gesenkt werden. Viele Verbesserungen der Stadt sollen zum Beispiel im Immobilienbereich umgesetzt werden. Sowohl beim klimafreundlicheren Bauen und energetischen Sanieren von städtischen Einrichtungen. Aber auch Haushalte sollen besser dabei unterstützt werden CO2-Einsparungen zum Beispiel beim Heizen zu realisieren. Bereits in den nächsten beiden Jahren will die Stadt Heilbronn rund 60 Millionen Euro in Klimaschutzmaßnahmen investieren.