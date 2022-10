Bad Rappenau: Gemeinderat will doch Krebsbachtalbahn

Kehrtwende im Bad Rappenauer Gemeinderat: Die Krebsbachtalbahn sollte nach dessen Meinung reaktiviert werden.

Nachdem das Bad Rappenauer Gremium (Kreis Heilbronn) die Reaktivierung der Krebsbachtalbahn und den Neubau einer drei Kilometer langen Gleis-Strecke im Frühjahr noch abgelehnte hatte, hat der Gemeinderat nun zugestimmt. Ein Bürgerbegehren hatte sich dafür eingesetzt.

Durchgängige Verbindung nach Heilbronn

Die Befürworter erhoffen sich mit dem Projekt langfristig, dass vermehrt Pendler aus dem Krebsbachtal in Richtung Heilbronn das Angebot nutzen. Die Strecke sei attraktiv, weil Umsteigezeiten in Bad Rappenau von Bus auf Bahn wegfallen würden und es eine durchgehende Verbindung gebe, so Mitorganisator Jörg Haffelder im SWR. In Richtung Heidelberg gebe es eine Verbindung mit einem Umstieg in den Rhein-Neckar-Raum.

Zuvor hatte bereits der Kreistag in Heilbronn sich für die Reaktivierung ausgesprochen: Die Krebsbachtalbahn soll ausgebaut werden und künftig Bad Rappenau und Neckarbischofsheim (Rhein-Neckar-Kreis) enger verknüpfen.

Kosten würden aufgeteilt werden

Bad Rappenau müsste wohl drei Millionen Euro für den Ausbau aufbringen. Die Elektrifizierung der Strecke, der Neubau eines drei Kilometer langen Verbindungsstücks und weitere Maßnahmen sollen bei rund 50 Millionen Euro liegen. Die Investition werde zwischen Bund und Land, dem Landkreis Heilbronn, dem Rhein-Neckar-Kreis, Neckarbischofsheim und Bad Rappenau aufgeteilt. Die Betriebskosten will das Land tragen. Damit wäre die Krebsbachtalbahn auch an das Heilbronner Stadtbahnnetz angeschlossen.