Gemeinde will Firma Härdtner neuen Standort anbieten

Der Gemeinderat in Erlenbach (Kreis Heilbronn) hat sich am Donnerstagabend wie erwartet gegen die geplante Ansiedlung der Großbäckerei Härdtner im Gebiet Binswanger Straße ausgesprochen. Bürgermeister Uwe Mosthaf (parteilos) will jetzt einen Alternativstandort anbieten. Es war keine Entscheidung gegen die Firma Härdtner, sondern gegen den Standort. Sie wollen die Firma Härdtner im Ort halten, so Mosthaf. An der Autobahn gebe es ein ausgewiesenes Gewerbegebiet, das nur noch nicht erschlossen sei. In den nächsten Monaten gehe es darum, was ist auf dieser Fläche möglich und was dort nicht möglich sei, so Mosthaf weiter.