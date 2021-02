Das Gesundheitszentrum in Möckmühl (Kreis Heilbronn) nimmt Gestalt an. Als einer der großen Mieter ziehen jetzt die sogenannten Gelenkchirurgen mit dem auch überregional bekannten Arzt Burkhard Schropp ein. Schropp galt als herausragender Mediziner im ehemaligen SLK-Klinikum in Möckmühl. Am Montag will er mit seinen Kollegen die Praxis eröffnen. Laut Schropp gebe es ab Montag eine ganz normale Sprechstunde mit chirurgischer Grundversorgung und Spezialversorgung. Das Spezialthema sei die Gelenkchirurgie, also die Probleme an Schulter, Knie und Hüfte.