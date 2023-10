Nach einem versuchten Raub auf eine Geldbotin in Beilstein sucht die Polizei Zeugen. Ein unbekannter Mann hat die Frau attackiert und ist anschließend ohne Beute geflohen.

In Beilstein (Kreis Heilbronn) hat ein bisher unbekannter Mann am Montag eine Geldbotin überfallen. Laut Polizei soll er die Frau attackiert haben, als diese am Vormittag Bargeld an eine Bankfiliale in der Hauptstraße ausliefern wollte. Nachdem die Mitarbeiterin einer Sicherheitsfirma aus ihrem Auto ausgestiegen war, sprach er sie zuerst an. Als die Frau jedoch weiterlaufen wollte, versuchte er, ihr die Tasche aus der Hand zu reißen. Dies gelang ihm nicht, weshalb er ihr mit der Faust mitten ins Gesicht schlug, heißt es.

Ohne Beute geflüchtet

Nachdem die Frau zu Boden ging, versuchte er sie mit Pfefferspray wehrlos zu machen. Doch das konnte ein Zeuge verhindern, so die Polizei weiter. Der Täter flüchtete schließlich ohne Beute in Richtung Oberstenfeld (Kreis Ludwigsburg).