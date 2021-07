per Mail teilen

In Untergruppenbach (Kreis Heilbronn) ist in der Nacht zum Mittwoch ein Geldautomat gesprengt worden. Die Täter sind laut Polizei und Staatsanwaltschaft noch auf der Flucht.

Die Ermittlungen laufen, heißt es. Nach der Detonation in der Bankfiliale in der Nacht gingen zahlreiche Anrufe bei der Polizei ein. Ein Auto sei mit hoher Geschwindigkeit davongefahren, so der Tenor. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter noch nicht gefasst werden. Die Polizei bittet deshalb weiter um Hinweise.

Bankfiliale bereits 2019 Ziel von Automatensprengern

Möglicherweise hänge der Fall auch mit einem Einbruch bei der Bankfiliale in Eppingen-Kleingartach (Kreis Heilbronn) zusammen, die rund 30 Kilometer entfernt liegt. Zudem handelt es bei der betroffenen Filiale in Untergruppenbach um dieselbe, in der schon 2019 zwei Automaten gesprengt worden waren.

Laut Filialleiter am Mittwochmorgen nach der Explosion glichen Teile des Innenraums einem "Trümmerfeld". Es sei "viel schlimmer als beim letzten Mal." Alle Büros sind beschädigt, die Computer und die Telefone ausgefallen. Geld wurde nach ersten Erkenntnissen wahrscheinlich nicht erbeutet.

Bankfiliale mit Nähe zur Autobahn

Die Filiale liegt nah am Untergruppenbacher Autobahnzubringer. Vermutet wird, dass der oder die Täter so schnell flüchten konnten.

Zerstörte Fassade: In Untergruppenbach (Kreis Heilbronn) ist in einer Bankfiliale ein Geldautomat gesprengt worden SWR

Im Jahr 2019 war ein Sachschaden von rund 100.000 Euro entstanden. Vier maskierte Männer waren damals mit einem Auto rückwärts vor die Bankfiliale gefahren, im Vorraum sprengten sie die beiden Geldautomaten. Das Gebäude trug innen und außen Schäden davon. Nachbarn wurden damals von der enormen Detonation aufgeweckt.