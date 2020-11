Mindestens zwei Täter haben am frühen Mittwochmorgen gegen 3:20 Uhr den Geldautomaten einer Bank in Lehrensteinsfeld (Kreis Heilbronn) gesprengt und Geld in noch unbekannter Höhe erbeutet. Anschließend flüchteten sie mit einem dunklen, hochmotorisierten Auto in Richtung Ellhofen. Die Polizei sucht Zeugen.