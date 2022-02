Die Polizei sucht nach einem Geldautomatenaufbruch in Eppingen-Mühlbach (Kreis Heilbronn) Zeugen. Der oder die Täter hatten gegen 2:20 Uhr in der Nacht zu Montag den Automaten in der Bankfiliale in Mühlbach gewaltsam geöffnet und waren dann mit ihrer Beute unerkannt geflohen.