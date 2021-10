per Mail teilen

Den Betrag erhält die Stadt Heilbronn vom Land Baden-Württemberg für die Entwicklung der Innenstadt. Das Geld fließt in die Ansiedlungen neuer Unternehmen und die Belebung des Marktplatzes. Das Land investiert insgesamt 250.000 Euro in Städtebauprojekte in insgesamt sechs Städten.