Gelber Sack im Hohenlohekreis bleibt weitere drei Jahre

Leichtverpackungen im Hohenlohekreis werden weiter über den Gelben Sack entsorgt. Das hat der Kreistag beschlossen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten läuft es laut Abfallwirtschaft stabil.

Seit Januar 2021 sammeln die zuständigen Dualen Systeme die Verpackungsabfälle im Hohenlohekreis mit dem Gelben Sack. Das bleibt jetzt bis mindestens Ende 2025 so. Der Kreistag hat am Montag dem Vorschlag der Dualen Systeme zugestimmt, die Verpackungssammlung im Hohenlohekreis um drei weitere Jahre zu verlängern und mit dem Gelben Sack durchzuführen.

Schwierigkeiten bei Einführung

Bei der Einführung des Gelben Sacks holperte es wegen der Corona-Pandemie. Denn der Start war mitten im Lockdown.

"Es gab eine turbulente Einführungsphase, wo dann wirklich die Säcke nicht richtig verteilt worden sind. Aber das ist jetzt vorbei, also die Säcke sind vorhanden."

Mitten im Lockdown, das sei natürlich ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt für einen Systemwechsel in der Abfallwirtschaft, so der Geschäftsführer der Abfallwirtschaft Hohenlohekreis, Sebastian Damm. Damals mussten Lösungen gefunden werden: Kurzfristig konnten auch andere Säcke verwendet werden, also nicht nur der Gelbe Sack.

Jetzt funktioniere es sehr gut, so Damm. Gelbe Säcke könnten jederzeit nachgeholt werden über die Rathäuser oder bei der Abfallwirtschaft des Hohenlohekreises.

"Im Grunde kann man sagen, das System läuft stabil und da gibt es nichts auszusetzen."

Kürzerer Zyklus bei Abholung

Ein großer Vorteil ist laut Damm der verkürzte Zyklus: Zuvor wurden Verpackungsabfälle alle vier Wochen abgeholt – jetzt gibt es einen Zwei-Wochen-Rhythmus. Und das wüssten sehr viele Bürger sehr zu schätzen. Eine zeitnahe, komfortable und haushaltsnahe Verpackungssammlung sei gewährleistet, hieß es in einer Vorlage der Kreistags-Sitzung.

Viele Bedenken vor Start

Anfangs habe es viele Bedenken gegeben, so Damm: Fliegen die Gelben Säcke davon oder reißen sie im großen Stil? Das sei aber nicht eingetreten und die Rückmeldungen seien positiv. Natürlich könne es mal vorkommen, dass ein Sack reiße. Aber auch eine Tonne könne mal umfallen. Im Großen und Ganzen laufe es sehr gut.