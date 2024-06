Geldautomatensprenger festgenommen: Verbindung mit Offenau?

Die Polizei hat Geldautomatensprenger in den Niederlanden festgenommen. Laut der Heilbronner Stimme gibt es Hinweise, dass sie auch mit der Tat in Offenau in Verbindung stehen.

Spezialeinheiten haben laut Polizei am Donnerstagabend mehrere Verdächtige in den Niederlanden festgenommen, kurz nach der Sprengung in Offenau (Kreis Heilbronn). Laut der Heilbronner Stimme sollen diese vor allem Geldautomaten in Nordrhein-Westfalen, aber auch in ganz Deutschland gesprengt haben. Sie könnten auch mit der Sprengung in Offenau in Verbindung stehen. Die Polizei hat dies aber noch nicht bestätigt.

Möglicher Zusammenhang zwischen Festnahme und Tat in Offenau

Wie die Heilbronner Stimme berichtet, soll die Polizei bei der Festnahme am Donnerstag auch die Beute aus Offenau sichergestellt haben. Die Polizei sagt gegenüber dem SWR, dass es nicht sicher sei, dass es einen Zusammenhang zwischen den mutmaßlichen Tätern und der Sprengung in Offenau gibt. Bei einer Pressekonferenz am Montag in Düsseldorf sollen weitere Einzelheiten über die Verdächtigen und mögliche Taten bekanntgegeben werden.