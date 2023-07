Heilbronner HNO: So schützen Eltern die Ohren ihrer Kinder beim Konzert

per Mail teilen

Kapselgehörschutz oder doch lieber Schaumstoff im Ohr? Der Heilbronner Hals-Nasen-Ohrenarzt Ulrich Kohler gibt Eltern Tipps für laute Events wie Konzerte, Feuerwerke oder Stadion.

Wer mit Kindern zu einem Konzert oder einer anderen lauten Veranstaltung geht, sollte einen Gehörschutz dabei haben, empfiehlt der Heilbronner Mediziner Ulrich Kohler vom Deutschen Berufsverband der Hals-Nasen-Ohrenärzte. Das Gehör von Kindern unterliege genauso Schäden durch Lärm, wie das von Erwachsenen, es sei sogar noch empfindlicher. Zwar regeneriere sich bei jungen Menschen das Gehör, dieser Effekt nehme aber mit der Häufigkeit ab, so der Facharzt.

Kapselgehörschutz außen oder Schaumstoff im Ohr?

Kohler rät zu Kapselgehörschützern (siehe Bild oben), die aufgesetzt werden. Schaumstoffe, wie sie in der Arbeitswelt häufig ins Ohr gedreht werden, sieht er bei Kindern kritisch. Bei Säuglingen und Kleinkindern sollte man diese gar nicht einsetzen. Bei älteren Kindern gebe es "In-Ear-Lösungen", welche aber mit einem Abdruck extra angepasst werden müssten. Da Kinder schnell wachsen, sei fraglich, wie lange dieser Schutz benutzt beziehungsweise seine Funktion richtig erfüllen könne.

Wichtig sei bei Konzerten auch, auf genügend Abstand zu den Boxen zu achten, nicht in den vorderen Reihen der Bühne zu stehen, so der Facharzt. Bei Menschen liegt die Schmerzgrenze bei 130 Dezibel, Schäden am Ohr können laut Umweltbundesamt bereits ab 85 Dezibel auftreten, wenn dieser Lärmpegel über einen längeren Zeitraum erreicht oder überschritten wird.

Wie laut darf ein Konzert in Deutschland sein?

Neben einzelnen, sehr lauten Schallereignissen, die das Gehör auch schon beim ersten Mal schädigen können, ist vor allem die Dauer ein Problem, erklärt Ulrich Kohler. Je länger die Ohren einer ungesunden Lautstärke ausgesetzt sind, desto schlechter. Während die TA Lärm regelt, wie laut es bei den Nachbarn rund um eine gewerbliche Veranstaltung sein darf, gibt es für das Publikum keine Grenze. "Im Prinzip können sie so laut machen, wie sie wollen", sagt Volker Holtmeyer von Audio Pro in Heilbronn. Ein Gesetz, das die Lautstärke regele, gebe es nicht.

Tontechnik-Experte Volker Holtmeyer SWR

Was es aber gebe, seien anerkannte Regeln der Technik, wie die DIN 15905, so der Tontechnik-Experte. Diese schreibt vor, dass man einen maximalen Schalldruckpegel von 99 Dezibel über einen gewissen Zeitraum nicht überschreiten darf. Veranstalter messen und protokollierten dies vor allem, um sich gegen Klagen abzusichern, so Holtmeyer. Beispielsweise für den Fall, dass jemand Schadensersatz für einen Hörschaden fordere.