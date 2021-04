per Mail teilen

Das Landratsamt Main-Tauber-Kreis hat die Sperrzonen, die aufgrund von Geflügelpest-Fällen im benachbarten Bayern verhängt wurden, aufgehoben. Eine Stallpflicht gilt aber weiterhin. Nachdem sich der Verdacht auf Geflügelpest im Main-Tauber-Kreis bisher nicht bestätigt hat, konnte das Veterinäramt die Sperrzone im Süden des Landkreises wieder aufheben. Das heißt, Geflügel darf wieder transportiert werden. Da es allerdings im angrenzenden Landkreis Würzburg weitere Ausbruchsherde gebe, gilt weiterhin die Stallpflicht für Geflügel im Main-Tauber-Kreis. Derzeit überprüft das Veterinäramt, ob die toten Hühner, die über Ostern in Plastiksäcken in einem Wald bei Tauberbischofsheim entsorgt wurden, an Geflügelpest eingegangen sind.