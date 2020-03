Die Sperrzonen wegen Geflügelpest in den Kreisen Hohenlohe und Heilbronn werden ab Montag aufgehoben. Sie bestanden seit Anfang Februar wegen eines Geflügelpest-Ausbruchs in einem kleineren Tierbestand in Bretzfeld (Hohenlohekreis). Seitdem habe es keine Hinweise auf weitere Ausbrüche gegeben, so die zuständigen Veterinärämter, die mehr als 1000 Proben ziehen ließen. Bis auf den Bestand in Bretzfeld waren alle negativ. Zusätzlich wurden über 100 Betriebe tierärztlich überprüft, alle waren unauffällig. Das Veterinäramt des Hohenlohekreis erhielt dabei Amtshilfe aus den Landkreisen Heidenheim, Göppingen, Ludwigsburg und Bad Mergentheim.