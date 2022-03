Geflügelhalter aus Heilbronn-Franken sorgen sich um Futterimporte

Der Krieg in der Ukraine zeigt, wie abhängig wir von Importen aus dem Ausland sind. Beim Thema Energie ist das vielen klar, aber jetzt könnte es auch Geflügelhalter treffen.

Die ganze EU beziehe etwa 9 Millionen Tonnen Soja pro Jahr aus der Ukraine, so Georg Heitlinger aus Eppingen (Kreis Heilbronn), Eierproduzent und Vorsitzender des Geflügelwirtschaftsverbands. Auch bei Geflügelhaltern in Heilbronn-Franken spielt Soja aus dem Kriegsgebiet eine immens wichtige Rolle.

Soja-Bezug aus der Ukraine: Existenziell für Geflügelhalter in Heilbronn-Franken

Falls die Lieferungen aus der Ukraine nicht mehr kommen, kann das schnell Auswirkungen auf Kosten, auf die Preise und letztlich die Überlebensfähigkeit der Betriebe haben, so Heitlinger im Gespräch mit dem SWR.

"Es kann ganz schnell ganz schwierig werden, um das noch vorsichtig auszudrücken."

Aktuell sind die Futterlager noch gut gefüllt, aber unvorhersehbare Kriegsfolgen könnten sich verheerend auf die Futterkosten auswirken. Hinzu kommen die massiv angestiegenen Kosten für Transport und Energie.

Die EU beziehe 9 Millionen Tonnen Soja aus der Ukraine, so Heitlinger picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Umdenken in der Agrarpolitik gefordert

Die Abhängigkeit von Futter-Importen müsse daher drastisch reduziert werden, so Heitlinger. Als agrarpolitischer Sprecher der Landtags-FDP hat er am Freitag formuliert, was auch Branchenverbände schon gefordert haben: Der Ukraine-Krieg zwinge zum Umdenken in der Agrarpolitik. Der Krieg habe dermaßen viel verschoben - die Vorschläge der EU-Kommission, ab 2023 vier Prozent der Ackerflächen in der EU stillzulegen, sei nicht mehr sinnvoll.