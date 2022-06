Die meisten Geflüchteten weiter privat untergebracht

Die meisten in Heilbronn-Franken angekommenen Geflüchteten aus der Ukraine sind bisher weiter privat untergebracht - zum Beispiel bei Verwandten oder Bekannten, heißt es von Kommunen und Landratsämtern. Dem Landkreis Heilbronn sind derzeit über 400 Geflüchtete aus der Ukraine gemeldet, die in privaten Unterkünften untergebracht sind. Rund 40 sind es in landkreiseigenen Unterkünften. Und der Kreis sei weiter auf der Suche nach Unterkünften. Von der Stadt Heilbronn heißt es auf Anfrage: Ein genauer Überblick, wie viele ukrainische Geflüchtete sich in der Stadt aufhalten, fehle bislang noch. Sie seien ausschließlich privat angereist und nicht über das Land zugewiesen worden. Registriert wurden demnach bislang 73 Menschen. Seitens der Stadt Heilbronn seien bisher 23 Geflüchtete in private Unterkünfte vermittelt worden. 26 wurden demnach in einer Jugendherberge untergebracht und sieben weitere in einer Wohnung, die von der Stadt angemietet wurde.