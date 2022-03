Erste Geflüchtete in Unterkünften des Kreises

per Mail teilen

In Unterkünften des Landkreises Heilbronn sind die ersten Geflüchteten aus der Ukraine untergebracht worden. Stand Montagabend waren es zwölf Geflüchtete, deutlich mehr seien bisher privat untergebracht, so eine Sprecherin des Landratsamtes. Es sei nicht bekannt, wie viele sich tatsächlich gerade bei Verwandten, Bekannten oder Freunden aufhalten, aber bei den Einwohnermeldeämtern hätten sich bislang knapp 100 angemeldet. "Und wir wissen von Anrufen, dass durch private Abholaktionen noch um die 50, 60 Personen sich im Landkreis befinden. Aber wir wissen es nicht genau, wie das tatsächliche Lagebild derzeit ist", so die Sprecherin weiter.