Erste Geflüchtete im Main-Tauber-Kreis erwartet

Im Main-Tauber-Kreis werden im Laufe des Freitags die ersten 50 Geflüchteten aus der Ukraine erwartet. Sie werden in Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) untergebracht. Dort sei das alte Postgebäude für die Menschen vorbereitet, sagte ein Sprecher des Landratsamts dem SWR. Das Gebäude hatte die Kreisverwaltung bereits in der letzten Flüchtlingswelle gekauft, um es als Gemeinschaftsunterkunft zu nutzen. Neben den 50 Erstankömmlingen aus der Ukraine könnten dort noch weitere fünf Menschen Platz finden. Diese werden nach Ankunft rundum betreut, um eventuell mitgebrachte Haustiere kümmert sich ein Veterinär. Im Main-Tauber-Kreis gibt es zudem noch weitere Unterbringungsmöglichkeiten, so ist zum Beispiel die Sporthalle im Beruflichen Schulzentrum Bad Mergentheim als Notunterkunft für 100 Geflüchtete aus der Ukraine eingerichtet worden.