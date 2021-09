Ätzende Dämpfe aus Apothekerflaschen verletzten Lkw-Fahrer

per Mail teilen

In Künzelsau ist ein Lkw-Fahrer (Hohenlohekreis) beim Leeren von Glas-Containern durch ätzende Dämpfe verletzt worden. Im Altglas-Container wurden braune Apothekergläser gefunden, die noch befüllt waren. Der Lkw-Fahrer hat nach dem Leeren der Altglas-Container plötzlich einen beißenden Geruch und eine starke Reizung seiner Atemwege festgestellt. Das Fahrzeug wurde deshalb auf einem entlegenen Gelände untersucht. Dort wurden verschiedene braune 1-Liter-Flaschen, sogenannte Apothekerflaschen, gefunden. In den Flaschen befanden sich chemische Substanzen, wie zum Beispiel Ethanol, Ammoniak, Salzsäure und andere Stoffe. Die Polizei ermittelt nun nach dem Besitzer der Flaschen und bittet um Zeugenhinweise. Der Glas-Container stand am Frankenweg.