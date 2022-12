Gedenktag zum Bombenangriff auf Heilbronn

6.500 Menschen starben am 4. Dezember in den Flammen, den Luftschutzbunkern und auf den Straßen. Heilbronn gedenkt den Getöteten mit mehreren Veranstaltungen.

Um 19 Uhr 20 endete 1944 im letzten Kriegsjahr die Zeit des „alten Heilbronn“. Zum Gedenken läuten am Sonntag, 78 Jahre später, die Glocken der evangelischen und katholischen Kirchen im Stadtkreis. Auf dem Ehrenfriedhof erinnern Oberbürgermeister Harry Mergel und die Dekane Christoph Baisch und Roland Rossnagel an die Toten, aber auch an die Gräueltaten der Nationalsozialisten. Der Ehrenfriedhof ist auch der Ort, wo einige der Toten des 4. Dezember in einem Massengrab liegen. Ihre Leichen wurden zum Teil von Häftlingen aus dem KZ Neckargartach hierher gebracht. Der 4. Dezember sei ein Tag der Trauer, aber auch der Mahnung sagte Oberbürgermeister Mergel dem SWR:

"Wir müssen, wenn wir der Opfer des 4. Dezembers gerecht werden wollen, dann müssen wir die Verantwortung so ausüben, dass wir nicht dem Hass das Wort reden, sondern die Versöhnung suchen, dass wir grundsätzlich nicht das Fremde, sondern das Verbindende zwischen den Menschen hervorheben."

Flächenbombardement zerstört Großteil Heibronns

Pressestelle Stadt Heilbronn

Durch Flächenbombardierungen wie in Heilbronn wollten die Alliierten den Krieg schneller beenden. Die Zerstörung sollte die Deutschen demoralisieren und das Deutsche Reich zum Zusammenbruch bringen. In der Heilbronner Altstadt mit ihren vielen Fachwerkhäusern entstand ein Feuersturm. 60 Prozent der Stadt wurden laut Stadtarchiv durch Flammen und Bomben zerstört. Ganze Familien wurden ausgelöscht. Für Oberbürgermeister Mergel ist es der wohl dunkelste Tag in der Geschichte von Heilbronn.

Vielfältiges Gedenken

Pressestelle Stadt Heilbronn

Am Abend findet in der Kirche St. Peter und Paul ein Gottesdienst statt, anschließend spielt der Philharmonische Chor ab 20 Uhr in der Kilianskirche. Der Weihnachtsmarkt wird aufgrund des Gedenktages bereits um 19 Uhr schließen.

Das Haus der Stadtgeschichte nimmt ebenfalls teil und verlängert seine Öffnungszeiten. Außerdem zeigt das Stadtarchiv im Archivkino den 23-minütigen Film „Feuersturm. Der Luftkrieg in Heilbronn 1944/45“. In einer Leseecke liegen ausgewählte Zeitzeugenberichte zum Bombardement des 4. Dezember 1944.

„Erinnern. Erleben. Bewegen“, will der Heilbronner Friedensweg der katholischen und evangelischen Kirchen. Laut Stadt aber auch ein Bewusstsein dafür schaffen, dass Menschen auch heute ganz Ähnliches erleben. Auf Stationen in der Mozartstraße und an der Götzenturmbrücke wird am Abend berichtet, was die Familie Rosenthal auf ihrer Flucht vor nationalsozialistischer Verfolgung zwischen Heilbronn und England alles erleben musste.

Kundgebungen erwartet

Das Netzwerk gegen Rechts Heilbronn hat zu Kundgebungen aufgerufen. An neun Orten im Stadtgebiet und um den Wartberg sollen am Abend Gedenkaktionen stattfinden. Das Netzwerk will damit gegen Rechtsextreme demonstrieren, die den Gedenktag für ihre Zwecke missbrauchten. Die Polizei hat sich für die Kundgebungen beider Seiten aufgestellt, direkte gewaltsame Auseinandersetzungen seien aber voraussichtlich nicht zu erwarten.