Der Heimatverein "Brehmbachtal" Königheim (Main-Tauber-Kreis) will mit einer Gedenktafel im Ort und einer Infotafel am jüdischen Friedhof an die Opfer des Holocausts erinnern. Auf der Gedenktafel sollen alle Namen verfolgter und getöteter Juden aufgelistet werden, um sie aus ihrer Anonymität zu holen, wie es hieß. Der jüdische Friedhof in Königheim wurde 1875 angelegt und zählt mittlerweile zu den Kulturdenkmalen der Gemeinde.