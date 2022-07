per Mail teilen

Auf dem Friedhof in Ingelfingen (Hohenlohekreis) wurde eine Totengedenktafel von einer Mauer gerissen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Unbekannte entfernten zwischen Dienstag und Mittwoch die kupferne Tafel für die Gefallenen des Zweiten Weltkriegs. Der Schaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei in Niedernhall (Hohenlohekreis) bittet um Hinweise von Zeugen.