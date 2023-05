Nach Corona-Pause: KZ-Gedenkstunde in Bad Friedrichshall

per Mail teilen

In Bad Friedrichshall wurde am Samstag der Zwangsarbeiter im örtlichen Konzentrationslager aus der NS-Zeit gedacht. Auch ein neuer Geschichtslehrpfad wurde eingeweiht.

Um 10 Uhr begann in Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) nach einer Corona-Pause die Gedenkstunde für die Zwangsarbeiter im KZ Kochendorf. Auch ein neuer Erinnerungsweg sollte eingeweiht werden, berichtete Bürgermeister Timo Frey (CDU).

Gedenken unter Tage nicht möglich

Rund 1.800 KZ-Häftlinge waren in Kochendorf in Gefangenschaft, mindestens 447 von ihnen kamen ums Leben. Eingesetzt wurden die Zwangsarbeiter unter Tage. Im Besucherbergwerk Bad Friedrichshall gibt es auch eine entsprechende Gedenkstätte. Doch auch in diesem Jahr konnte die Gedenkveranstaltung dort nicht stattfinden, denn das Besucherbergwerk ist weiterhin geschlossen.

"Es ist eine sehr wichtige Aufgabe der Stadt Bad Friedrichshall […] immer wieder zu mahnen […], dass geschehenes Unrecht sich nie wieder wiederholen darf."

Stattdessen traf man sich in der Alten Kelter in Bad Friedrichshall. Dort wurden neue Opferportraits vor- und ausgestellt, die, sobald möglich, auch in die Gedenkstätte unter Tage verlegt werden sollen.

Neuer Erinnerungsweg entsteht

Im Anschluss an die Gedenkstunde wurde eine rund zweistündige Rundfahrt über den neuen Geschichtslehrpfad "Weg des Erinnerns" angeboten. Aktuell umfasst der Weg sechs Stationen, die am Samstag eingeweiht wurden - vom KZ-Gedenkstein, über den KZ-Friedhof, den Bahnhof Kochendorf, bis hin zum Bergwerk. Künftig sollen weitere Stationen mit Informationen um die Ereignisse im KZ Kochendorf folgen, rund 20 sind geplant.