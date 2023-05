Stahl-Gedenkkranz von Würth erinnert an Weltkriegs-Gefallene

Ursprünglich wurde der Gedenkkranz bei Würth für den Volkstrauertag 2020 entworfen und gebaut. Nach einiger Zeit in Berlin ist er nun in der Normandie angelangt.

Am 8. Mai wird an vielen Orten in Deutschland an das Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 in Europa erinnert. An einer deutschen Kriegsgräberstätte in Frankreich ist inzwischen ein besonderer Gedenkkranz aus Stahl angekommen.

1.000 Blüten aus Schrauben

Der Kranz besteht aus 1.000 Blüten, hergestellt aus Schrauben, und misst im Durchmesser 1,60 Meter. Dieses Unikat hatten Mitarbeitende, darunter auch Auszubildende, der Künzelsauer Würth-Gruppe (Hohenlohekreis) ursprünglich für den Volkstrauertag 2020 angefertigt. Zuerst wurde der Kranz in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin aufgestellt. Das Projekt war eine Kooperation der Stiftung Würth und dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

Detailansicht des Kranzes: Mohn- und Kornblumen aus Metall Andrea Dörfel

Landung in der Normandie jährt sich 2024 zum 80. Mal

Seit Februar ist der Kranz auf der laut Volksbund meistbesuchten deutschen Kriegsgräberstätte in Frankreich zu sehen. In La Cambe in der Normandie erinnert er an die Gefallenen der beiden Weltkriege. Für den Transport dorthin wurde er in vier Teile zerlegt. Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. glaubt, vor allem im kommenden Jahr 2024, wenn sich die Landung der Alliierten in der Normandie zum 80. Mal jährt, werden besonders viele Besucherinnen und Besucher den Kranz sehen.