"Wider das Vergessen": Erinnerung an Reichspogromnacht wach halten

In mehreren Kommunen der Region Heilbronn-Franken wird am Mittwoch der Reichspogromnacht am 9. November 1938 gedacht.

Die Reichspogromnacht jährt sich am Mittwoch zum 84. Mal. Um an jüdische Opfer zu gedenken, finden in mehreren Städten in der Region Veranstaltungen statt. So lädt der Heilbronner Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) unter dem Motto "Wider das Vergessen" am Mittwochabend um 19:15 Uhr zu einer Gedenkfeier auf den Max-Beermann-Platz ein. Nach einer Begrüßung wird Pascal Raugust, Vorsitzender des Stadt- und Kreisverbands Heilbronn des Deutschen Gewerkschaftsbundes, eine Ansprache halten. Danach ist ein gemeinsamer Gang zum Synagogengedenkstein an der Allee mit Kranzniederlegung geplant.

Weitere Veranstaltungen in der Region

Auch in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) wird es um 18:30 Uhr am Platz der ehemaligen jüdischen Synagoge eine Gedenkfeier geben, in Schwäbisch Hall auf dem Marktplatz ab 17 Uhr. In der ehemaligen Synagoge in Affaltrach (Kreis Heilbronn) wird Heinz Deininger aus Löwenstein (Kreis Heilbronn) um 19:30 Uhr einen Vortrag halten. Das Thema lautet: "Der Pfad zur Reichspogromnacht: Der Anschluss Österreichs und die Polenaktion".

In der Reichspogromnacht am 9. November 1938 wurden im damaligen "Dritten Reich" auf Anweisung der NS-Machthaber jüdische Geschäfte zerstört und geplündert, Synagogen niedergebrannt und Juden misshandelt und getötet.