Gedenken an Zerstörung vor 77 Jahren

Die Stadt Heilbronn erinnert am Montag wieder an den Bombenangriff und die Zerstörung der Stadt vor 77 Jahren. Über 6.500 Menschen kamen am 4. Dezember 1944 durch den Angriff der britischen Royal Airforce ums Leben. Die Gedenkfeier findet traditionell auch in diesem Jahr wieder um 15 Uhr auf dem Ehrenfriedhof im Köpfertal statt - mit Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) sowie den beiden Dekanen der katholischen und evangelischen Kirchen, Roland Rossnagel und Christoph Baisch. Außerdem werden zum Gedenken an den Luftangriff zweimal, nämlich um 15:05 und um 19:20 Uhr, die Glocken aller Kirchen im Stadtkreis läuten.