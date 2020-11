Gedenken an Reichspogromnacht in Heilbronn

Wegen Corona: Kranzniederlegung im kleinen Kreis Gedenken an Reichspogromnacht in Heilbronn

Zum Gedenken an die Reichspogromnacht am 9. November 1938 haben der Heilbronner Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) und die Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde, Avital Toren, am Montag einen Kranz niedergelegt