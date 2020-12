Im Freilandmuseum Wackershofen im Kreis Schwäbisch Hall wird an diesem Wochenende des Kriegsendes vor 75 Jahren gedacht. Dazu sollen in mehreren Spielszenen authentische Eindrücke vermittelt werden. Über 100 Darstellerinnen und Darsteller des Vereins "Interessengemeinschaft historischer Alltag" werden auf dem Gelände des Freilandmuseums die Zeit kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs lebendig werden lassen, so Direktor Michael Happe: "Wir schauen auf die Ereignisse, die sich vor 75 Jahren in den Ortschaften der Region hier abgespielt haben. Manche Ortschaften haben sich angesichts der anrückenden amerikanischen Truppen ergeben. Andere haben die Befehle von oben befolgt, den Ort verteidigen wollen, was in vielen Fällen dazu geführt hat, dass die Orte zerstört wurden - dass es auch Opfer unter der Zivilbevölkerung gegeben hat. Und diese Spannungszenen versuchen wir in Spielszenen darzustellen." Die Ausstattung dabei ist original - von der Militär- und Zivilkleidung bis hin zur Funkstation und einem Amtszimmer. Die Spielszenen werden tagsüber an verschiedenen Stellen im Museumsgelände geboten, so dass es nicht zu Ansammlungen von Publikum kommen wird: "Wir haben ja im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie die Auflagen, dass wir das Zusammentreffen von vielen Menschen an einem Ort zu einem bestimmten Anlass vermeiden. D.h., es wird keine Veranstaltung sein, wo es heißt: um 15:00 Uhr ist das und um 13:00 Uhr ist das, sondern man kann sich in dem weitläufigen Gelände frei bewegen und wird ganz sicher an verschiedenen Stationen auf interessante Darstellungen treffen."