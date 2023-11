Am 9. November wird an die Reichspogromnacht erinnert, die sich zum 85. Mal jährt. Auch in Heilbronn-Franken finden Gedenkveranstaltungen statt, die die Polizei im Blick hat.

Die Reichspogromnacht jährt sich am Donnerstag zum 85. Mal. In mehreren Städten der Region Heilbronn-Franken wird an diesem Tag an die systematische Ermordung von rund sechs Millionen Menschen jüdischen Glaubens durch die Nationalsozialisten gedacht. Die Gedenkfeier in Heilbronn auf dem Max-Beermann-Platz wird von der Stadt organisiert und findet am Abend um 19:15 Uhr statt.

Israelische Fahne bei Gedenkveranstaltung

Ihre Teilnahme hat auch die Heilbronner Sektion der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG) zugesagt. Sie werde mit israelischen Fahnen vertreten sein, so der Vorsitzende, der aufgrund der derzeitigen Situation gerne anonym bleiben möchte. Aufgrund der aktuellen Lage hätten auch die Mitglieder der Jüdischen Gemeinde Heilbronn Angst in der Öffentlichkeit. Die israelische Fahne werde gezeigt, weil es ohne die Shoa (also den nationalsozialistischen Vernichtungskrieg gegen die Juden) keinen Staat Israel gegeben hätte.

Weil die Existenz des Staates Israel auch eine Reaktion auf die Shoa ist und es deshalb nur natürlich ist, dass dort die israelische Fahne gezeigt wird.

Die bundesweite DIG ist als Kooperationspartnerin des Auswärtigen Amtes die größte zwischenstaatliche Freundschaftsorganisation des Landes. Als solche versteht sie sich als religionsübergreifende Organisation.

Polizei reagiert der Lage angepasst

Wie die Sicherheitsvorkehrungen zu den Gedenkveranstaltungen aussehen werden, dazu wollte sich die Polizei im Detail nicht äußern. Besondere Ereignisse, zum Beispiel Feierlichkeiten sowie Einrichtungen mit hohem Symbolwert, stünden im Fokus der polizeilichen Sicherheitsarbeit, so die Polizei gegenüber dem SWR. Dazu zählen unter anderem auch Synagogen. Man werde der Lage angepasst reagieren, heißt es weiter.

Weitere Gedenkfeiern in Crailsheim und Affaltrach

In Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) lädt die städtische Initiative "Erinnerung und Verantwortung" am Donnerstag um 18:30 Uhr zur jährlichen Gedenkveranstaltung am Platz der ehemaligen Synagoge in der Adam-Weiß-Straße ein. Im Mittelpunkt der Gedenkfeier steht das Schicksal von Fritzmartin Ascher, dem langjährigen Schulleiter des Albert-Schweitzer-Gymnasiums. Als deutscher Jude war sein Leben während der Nazi-Diktatur von Diskriminierung und Verfolgung geprägt. Nach einem Berufsverbot als Lehrer schlug er sich zeitweise als Straßenkehrer, Milchmann oder Totengräber durch, bevor er 1945 Bürgermeister von Mühlacker (Enzkreis), später Landrat in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) und 1948 Schulleiter in Crailsheim wurde.

Im Museum Synagoge Affaltrach (Kreis Heilbronn) gibt es um 19:30 Uhr eine Gedenkfeier und einen Vortrag von Professorin Fanny-Michaela Reisin aus Berlin zum Thema "Nachdenken über Antisemitismus".

Zentralrat der Juden in Deutschland kommt nach Schwäbisch Hall

In Schwäbisch Hall wird es neben der zentralen Gedenkveranstaltung am 9. November auf dem Marktplatz unter anderem Vorträge, Führungen, Studienfahrten und Ausstellungen geben. Als besonderer Ehrengast wird Josef Schuster, Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, am 21. November zu einem Gesprächsabend mit dem Thema "Jüdisches Leben heute" im Haus der Bildung erwartet.