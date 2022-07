per Mail teilen

Der Hohenlohekreis hat im Jahr 2021 mit 1,83 Kindern je Frau statistisch gesehen die höchste Geburtenrate in der Region Heilbronn-Franken gehabt. Auf Platz zwei in der Region folgen der Landkreis Heilbronn und der Kreis Schwäbisch Hall mit jeweils 1,82 Kindern je Frau. Auch die restlichen Kreise liegen über dem Landesdurchschnitt von 1,63. Laut der Statistik ist es die höchste Geburtenrate seit 50 Jahren in Baden-Württemberg. Als Ursache wird unter anderem die gestiegene Zuwanderung genannt, wodurch es mehr Frauen gebe.